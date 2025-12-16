По факту падения дерева на сразу двух прохожих возбудили уголовное дело. История произошла в Гусь-Хрустальном 12 декабря — из-за плохой погоды и мокрого снега часть дерева рухнула на улице
<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2025-po-faktu-padeniya-dereva-na-dvux-proxozhix-v-gus-xrustalnom-vozbudili-ugolovnoe-delo.html" target="_blank">По факту падения дерева на двух прохожих в Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело</a> - По факту падения дерева на сразу двух прохожих возбудили уголовное дело. История произошла в Гусь-Хрустальном 12 декабря — из-за плохой погоды и мокрого снега часть дерева рухнула на улице
[url=https://33live.ru/novosti/16-12-2025-po-faktu-padeniya-dereva-na-dvux-proxozhix-v-gus-xrustalnom-vozbudili-ugolovnoe-delo.html]По факту падения дерева на двух прохожих в Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело[/url] - По факту падения дерева на сразу двух прохожих возбудили уголовное дело. История произошла в Гусь-Хрустальном 12 декабря — из-за плохой погоды и мокрого снега часть дерева рухнула на улице