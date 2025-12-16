Зима — время повышенного травматизма. Зачастую именно в это время года люди получают ушибы и переломы. Сотрудники МКУ «Зеленый город» отчитываются о ежедневной работе: специалисты обещают

Зима — время повышенного травматизма. Зачастую именно в это время года люди получают ушибы и переломы. Сотрудники МКУ «Зеленый город» отчитываются о ежедневной работе: специалисты обещают горожанам безопасные дороги. В этом году учреждение приобрело новое спецоборудование. В соцсетях «Зеленого города» появились видео с полуприцепном пескоразбрасывателем,. Машина, объясняют сотрудники, всю зиму будет помогать посыпать пескосоляной смесью