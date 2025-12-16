Какие изменения в работе общественного транспорта Владимира произошли в 2025 году? Насколько обновился автопарк муниципального перевозчика? Как внедряется в городе «умная транспортная
Какие изменения в работе общественного транспорта Владимира произошли в 2025 году? Насколько обновился автопарк муниципального перевозчика? Как внедряется в городе «умная транспортная система»? Что помогает решить вопрос организации парковок?Актуальные транспортные вопросы в студии «Шестого канала» обсудили с заместителем главы администрации города Владимира Андреем Михно.