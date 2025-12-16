Сейчас обвиняемый находится под стражей.

В Гусь‑Хрустальном городской суд рассмотрит дело о трагическом ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя. 31‑летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).Вечером 24 апреля 2025 года мужчина ехал на мотоцикле «KAWASAKI» по улицам города Курлово. Он значительно превышал скорость — двигался со скоростью 90–95 км/ч, хотя в населенном пункте разрешена гораздо меньшая.В этот момент 15‑летняя девочка на велосипеде начала разворачиваться, пересекая проезжую часть. Водитель не снизил скорость и не остановился — произошло столкновение. От полученных травм — повреждений головы, шеи, грудной клетки и конечностей — девочка скончалась на месте.Следствие выяснило: еще в апреле 2023 года суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на полтора года — за вождение в нетрезвом виде. Срок наказания истёк в марте 2025 года, но водитель не сдал экзамены на знание ПДД и не получил новое удостоверение.Несмотря на отсутствие законных оснований, он продолжал ездить на мотоцикле.Сейчас обвиняемый находится под стражей. Дело направлено в Гусь‑Хрустальный городской суд — именно там будет принято окончательное решение по этому трагическому происшествию.