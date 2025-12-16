Под тяжестью мокрого снега обломилось дерево и рухнуло прямо на двух прохожих.

На улице Каховского в Гусь-Хрустальном Владимирской области в минувший понедельник, 15 декабря, произошло ЧП. Об этом сообщилаПод тяжестью мокрого снега обломилось дерево и рухнуло прямо на двух прохожих. Мужчина, к счастью, отделался легкими ушибами и смог сам добраться до дома. А вот женщине повезло меньше – её госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой.Общероссийский народный фронт уже обратился в прокуратуру, чтобы выяснить, кто виноват в случившемся.