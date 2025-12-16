Обвиняемая занимала должность начальника офиса продаж одного из сотовых операторов.

В Коврове суд вынес приговор женщине, которая несколько лет оформляла кредиты на клиентов своего сотового оператора — и забирала деньги себе. Ущерб банку превысил 15 миллионов рублей, в прокуратуре.Обвиняемая занимала должность начальника офиса продаж одного из сотовых операторов. С ноября 2018 по февраль 2023 года она действовала по отработанной схеме. Брала копии документов клиентов, которые ранее обращались в офис; оформляла на их имена кредитные карты — всего более 130 штук; снимала деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению.Следствие выявило и дополнительные эпизоды. В октябре 2022 года женщина оформила на постороннего человека кредит на покупку телефона. Деньги, которые покупатель вносил в счет погашения, она присваивала. Также она не вернула знакомой средства, взятые на ответственное хранение.Ковровский городской суд признал женщину виновной по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере) и ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение с причинением значительного ущерба). Суд назначил ей наказание - 5 лет лишения свободы. Однако отбывать она его будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, удовлетворен иск банка о возмещении ущерба — взыскано около 9,5 млн рублей.