С 10 по 19 июля в Суздале пройдёт второй Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева — крупнейший в стране праздник классической музыки под открытым небом. На открытии фестиваля будет представлена опера «Война и мир» Сергея Прокофьева. В главных партиях — звёзды российской оперной сцены, солисты Мариинского театра и других ведущих театров страны. Концертный марафон стартует 12 июля в