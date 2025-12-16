По прогнозам синоптиков, 16 декабря на территории Владимирской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман с

По прогнозам синоптиков, 16 декабря на территории Владимирской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман с ухудшением видимости, на дорогах гололедица. Днём температура поднимется до +1°С. А 17 декабря днём – до +3°С. Также возможны дожди и мокрый снег. Во «Владимирэнерго» готовы к ухудшению погодных условий.