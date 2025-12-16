Кроме того, полицейские оформили 385 случаев ДТП с материальным ущербом.

Во Владимирской области за неделю с 8 по 14 декабря произошло 36 дорожно‑транспортных происшествий. В авариях погиб 1 человек, еще 51 получил травмы разной степени тяжести. Кроме того, полицейские оформили 385 случаев ДТП с материальным ущербом.Еще одна тревожная цифра: сотрудники Госавтоинспекции выявили 71 водителя, севшего за руль в нетрезвом виде либо отказавшегося от медосвидетельствования.8 декабря около 07:50 на улице Халтурина в Судогде водитель «Рено» (1990 г. р.) сбил пешехода (1967 г. р.), которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.9 декабря в 22:41 на 125‑м километре автодороги «Московское Большое Кольцо» водитель «Киа» (1981 г. р.) при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фав» (водитель — 1995 г. р.). Водитель «Киа» попал в больницу, пассажирам «Фав» (1981 и 1999 г. р.) назначили амбулаторное лечение.10 декабря около 20:20 на 340‑м километре трассы М‑7 «Волга» водитель «КАМАЗа» с полуприцепом (1971 г. р.) наехал на «Хендай», который стоял на краю проезжей части из‑за поломки. Водителю «Хендая» (1968 г. р.) назначили амбулаторное лечение.11 декабря в Карабаново в 16:40 на улице Мира водитель CEAT ALTEA (1949 г. р.) сбил пешехода (1955 г. р.), переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Затем автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в «Луидор» (водитель — 1996 г. р.). Пешеход скончался в больнице, пассажир CEAT ALTEA (1952 г. р.) госпитализирован.Ситуация на дорогах остается напряженной — Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее и строго соблюдать ПДД.