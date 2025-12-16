13 тысяч жителей области с признаками ОРВИ обратились за медицинской помощью к врачам. 3 883 владимирцев пришли в больницы областного центра. Рост заболеваемости острыми респираторными

13 тысяч жителей области с признаками ОРВИ обратились за медицинской помощью к врачам. 3 883 владимирцев пришли в больницы областного центра. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в период с 8 по 14 декабря составил 31,8%. Увеличилось количество исследований в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» – 870. Неделей ранее было 692. Чаще всего