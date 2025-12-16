Путину надоело название "Белый дом" - ведь явно у умериканцев слизанное.
Поручил своим сотрудникам другое подобрать. Дал установку - в названии обязательно должно быть слово "россйиский", чтоб выглядело оно державно и уникально, неповторимо то есть.
Лучшие чиновничьи и творческие умы три дня и три ночи трудились над заданием премьера. Наконец они придумали название, казалось, подходившее под все требования - Державный Уникальный Российский Дом.
Путин первым обратил внимание, какая получилась аббревиатура...
