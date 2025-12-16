Началось строительство автомобильной дороги «Мосино — Загорье». Трасса протяжённостью 3,2 километра должна соединить юрьев-польское направление с дорогой, примыкающей к трассе Р-132

Началось строительство автомобильной дороги «Мосино — Загорье». Трасса протяжённостью 3,2 километра должна соединить юрьев-польское направление с дорогой, примыкающей к трассе Р-132 «Золотое кольцо», и стать частью западной транспортной перемычки с выходом к трассе на Москву. Сергей Панкратов, начальник филиала ГУП ДСУ-3 г. Владимира Необходимость дороги вызвана тем, что юрьев-польское направление, которое едет в сторону Москвы,