Во Владимире врачи Городской больницы №5 столкнулись с необычным случаем. Из бронхов пациента, которому ранее была наложена трахеостома из-за хронического заболевания, удалили отломившийся кончик ершика. Об этом рассказалиПациент решил самостоятельно прочистить трахеостомическую трубку, и, увы, ершик обломился прямо внутри. Примечательно, что сразу после инцидента мужчина к врачам не пошел. Шесть дней спустя, когда развились острый бронхит, ларингит и стеноз гортани, выбора уже не осталось – пришлось обращаться за помощью.Теперь пациенту предстоит курс консервативного лечения в оториноларингологическом отделении.