Вместо гжельской росписи — реклама наркотиков. На улице Полины Осипенко надписи с незаконными объявлениями начали закрашивать. Жилые дома, детский сад и площадка — семьи с маленькими детьми проходят каждый день. Но из общей картины надписи с пропагандой запрещенных веществ на фасадах домов выбиваются. Мария Михайлова, жительница г. Владимир Подрастающие поколение ведется на все это. Связываются.