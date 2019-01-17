Телеведущий признался, что состоял в
романтических отношениях со студенткой Анной Марковой. Как утверждает Михаил Борисов, их
роман длился на протяжении десяти лет.
Телеведущий признался, что состоял в
романтических отношениях со студенткой Анной Марковой. Как утверждает Михаил Борисов, их
роман длился на протяжении десяти лет.
Актер был женат два раза. Брак с первой супругой распался
через несколько лет после рождения дочери. А вторая жена умерла во время родов.
смог оправиться от случившегося, когда в его жизни появилась студентка Анна Маркова. Он увидел ее впервые во время вступительных
экзаменов, но их отношения начались через несколько лет.
"Я не смог бы полюбить не талантливого человека. А Аню
заметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова, я преподавал у них.
Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у нас
так вышло. Аня подарила мне много мгновений счастья. Но мы давно не вместе. Да,
я с ней работал на "Русском лото", но лишь потому, что она даровита. Просто как
жену я бы не стал ее продвигать", – передает слова артиста "".
Они разошлись спустя десять лет. Однако ведущий признался,
что не чувствует себя одиноким. Сейчас принимает участие в съемках новых выпусков "Русского лото", работает в театре и учит молодых актеров. Кроме того, он часто проводит время с детьми и внуками.
Артист не отрицает, что в будущем может вновь вступить в брак. "Я не отметаю
никаких возможностей по поводу женитьбы. Если пошлет мне Господь такую радость,
почему бы нет?", – сказал он.