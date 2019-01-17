Телеведущий признался, что состоял в романтических отношениях со студенткой Анной Марковой. Как утверждает Михаил Борисов, их роман длился на протяжении десяти лет.

Телеведущий признался, что состоял вромантических отношениях со студенткой Анной Марковой. Как утверждает Михаил Борисов, ихроман длился на протяжении десяти лет.Актер был женат два раза. Брак с первой супругой распалсячерез несколько лет после рождения дочери. А вторая жена умерла во время родов.смог оправиться от случившегося, когда в его жизни появилась студентка Анна Маркова. Он увидел ее впервые во время вступительныхэкзаменов, но их отношения начались через несколько лет."Я не смог бы полюбить не талантливого человека. А Анюзаметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова, я преподавал у них.Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у настак вышло. Аня подарила мне много мгновений счастья. Но мы давно не вместе. Да,я с ней работал на "Русском лото", но лишь потому, что она даровита. Просто какжену я бы не стал ее продвигать", – передает слова артиста "".Они разошлись спустя десять лет. Однако ведущий признался,что не чувствует себя одиноким. Сейчас принимает участие в съемках новых выпусков "Русского лото", работает в театре и учит молодых актеров. Кроме того, он часто проводит время с детьми и внуками.Артист не отрицает, что в будущем может вновь вступить в брак. "Я не отметаюникаких возможностей по поводу женитьбы. Если пошлет мне Господь такую радость,почему бы нет?", – сказал он.