Немецкий политолог Александр Рар в прямом эфире программы 60 минут прокомментировал заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла, который предлагает ввести санкции против немецких предприятий за поддержку проекта строительства газопровода Северный поток-2.

Немецкий политолог Александр Рар в прямом эфире программы "60 минут" прокомментировал заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла, который предлагает ввести санкции против немецких предприятий за поддержку проекта строительства газопровода "Северный поток-2"."Американский ковбой" выстрелил себе в ногу. Теперь "Северный поток-2" точно будет построен. Он осрамил себя и бросил вызов всему немецкому обществу. Немцы не хотят, чтобы американцы с ними разговаривали, как с вассалами, — подчеркнул Александр Рар. — Правда, Меркель невнятно высказывается по этой теме, потому что не хочет напрямую ссориться с американцами. Но министр иностранных дел четко сказал, что мы себе это больше не позволим. Новый лидер христианско-демократической партии Крамп тоже высказался против американского посла и его заявлений. И даже партия "зеленых", которая сама выступает против "Северного потока-2", не приемлет языка ультиматумов со стороны США".По его словам, Германия пойдет дипломатическим путем в вопросе строительства трубы через территорию ЕС: "Германия очень обижена на американские обвинения в нарушении энергетической безопасности Европы. Наоборот, Германия убеждает всех и выступает за то, чтобы энергетическая безопасность всего Европейского союза и континента была обеспечена и усилена через построение "Северного потока". Германия не может жестко ответить США, понимая, что внутри ЕС большинство стран, особенно восточно-европейских, выступает против "Северного потока". Германия не хочет потерять свое лидерство, поэтому будет действовать более дипломатически"."Немецкие, европейские и другие фирмы вкладываются в этот "Северный поток", в новую инфраструктуру, которая должна обеспечить Европу, в том числе и российским газом. Убытки будут громадными. Американский сжиженный газ слишком дорогой. И весь вопрос упирается в то, что нужно вкладывать деньги — отстроить или починить украинские трубы. Новые инфраструктуры нужно укреплять. Немецкие и европейские компании считают деньги и понимают, что если продавать дешевый российский газ, то нужно отстраивать газопровод до конца", — добавил эксперт.