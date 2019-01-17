Исследователи из США создали специальный пластырь, который в ближайшем будущем сможет прийти на смену контрацептивом. Для достижения нужного эффекта изделие достаточно наклеить на любую часть тела.

Исследователи из США создали специальный пластырь, который в ближайшем будущем сможет прийти на смену контрацептивом. Для достижения нужного эффекта изделие достаточно наклеить на любую часть тела, сообщает Nature.Уникальный пластырь состоит из микроигл, состоящие из биоразлагаемых полимеров. При соприкосновении с кожей они начинают "таять", высвобождая противозачаточный препарат левоноргестрел.Время "растворения" препарата в коже – несколько секунд. При однократном тестировании на грызунах пластырь обеспечивал защиту от зачатия на месяц.Пластыри, которые тестировали на животных, содержали 100 микроигл."Человеку потребуется более крупный пластырь", — отмечают ученые.