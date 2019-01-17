Apple выпустила в продажу чехлы Smart Battery Case с функцией беспроводной зарядки для новых айфонов: iPhone XS, XS Max и XR. В российском онлайн-магазине компании их можно заказать за 11 176 рублей (в США — за $129).

Apple выпустила в продажу чехлы Smart Battery Case с функцией беспроводной зарядки для новых "айфонов": iPhone XS, XS Max и XR. В российском онлайн-магазине компании их можно заказать за 11 176 рублей (в США — за $129)."Горбатые" чехлы совместимы с зарядными устройствами стандарта Qi. Сроки доставки очень разнятся в зависимости от модели и расцветки (черная или белая). Например, версию Smart Battery Case черного цвета для iPhone XS Max обещают привезти за 1 рабочий день, а для iPhone XR — только через 3–4 недели."Чехол Smart Battery Case разработан для увеличения заряда аккумулятора и защиты iPhone XR. Мягкая подкладка из микрофибры защищает корпус iPhone, а внешняя силиконовая поверхность чехла невероятно приятна на ощупь, — говорят в Apple. — Чехол сделан из мягкого эластомерного материала, поэтому его легко надевать и снимать".∎Потери Apple от программы замены батарей в iPhone оценили в $11 млрд читайте такжеВ описании товара сказано, что Smart Battery Case дополнительно обеспечат iPhone XR 39 часами разговора по телефону и 22 часами интернет-серфинга. На iPhone XS при тех же сценариях время использования продлится на 33/21 час, на iPhone XS Max — на 37/20 часов. Смартфон и чехол с аккумулятором могут заряжаться одновременно.