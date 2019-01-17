На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире Большого шлема, подошел к концу четвертый игровой день. В соревновании женщин больших сенсаций не произошло. Лишь первая ракетка мира румынка Симона Халеп заставила поволноваться в матче с Софией Кенин.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", подошел к концу четвертый игровой день. В соревновании женщин больших сенсаций не произошло. Лишь первая ракетка мира румынка Симона Халеп заставила поволноваться в матче с Софией Кенин.Американка, которую никто не рассматривал как достойного соперника лидеру рейтинга WTA, тем не менее постаралась дать бой Халеп и даже выиграла у румынской спортсменки вторую партию на тай-брейке – 7:6. Однако в первом и решающем третьем сетах Симона была лучше – 6:3, 6:4.Вышла в следующий круг испанская теннисистка Гарбинье Мгуруса. В трех сетах она переиграла британку Джоанну Конту 6:4, 6:7(3:7), 7:5. Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Следующей соперницей Мугурусы станет швейцарка Тимеа Бачински.Результаты других матчей с участием "бумажных" фаворитов: Наоми Осака (Япония, "посев" №4) – Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:4, Элина Свитолина (Украина, №6) – Виктория Кужмова (Словакия) — 6:4, 6:1, Каролина Плишкова (Чехия, №7) – Мэдисон Бренгл (США) — 4:6, 6:1, 6:0, Серена Уильямс (США 16) — Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 6:2.