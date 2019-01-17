Ключевым драйвером роста автокредитования стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР»

Ключевым драйвером роста автокредитования стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР»Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом. Всего за 2018 год было выдано более 10 тысяч автокредитов на сумму 7,5 млрд рублей.Ключевым драйвером роста автокредитования стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и продление на 2018 год государственных программ поддержки автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также улучшение условий по госпрограммам: увеличение сроков кредитования до 5 лет и снижение минимального первоначального взноса до 10% от стоимости автомобиля. Дополнительный рост обеспечило смягчение требований к автомобилям с пробегом.Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 1 полугодия 2018 года Банк вошел в ТОП-10 рейтинга банков по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».