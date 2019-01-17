Футбольный клуб Барселона может быть исключен из розыгрыша Кубка Испании текущего сезона. В первом матче 1/8 финала против Леванте (2:1) на поле в составе каталонского клуба вышел дисквалифицированный футболист, не имевший права принимать участие.

Футбольный клуб "Барселона" может быть исключен из розыгрыша Кубка Испании текущего сезона. В первом матче 1/8 финала против "Леванте" (2:1) на поле в составе каталонского клуба вышел дисквалифицированный футболист, не имевший права принимать участие.Речь идет о Хуане Мовилье, который схлопотал дисквалификацию в матче за молодежную "Барселону", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на El Mundo. В матче против "Леванте" он сыграл 58 минут, но не имел права на это. Кроме того, рассматривается вариант, при котором каталонцам вместо исключения могут засчитать техническое поражение со счетом 0:3.Ранее в Кубке Испании уже имелись подобные прецеденты. В 2015 году мадридский "Реал" выпустил на поле россиянина Дениса Черышева в матче 1/16 финала против "Кадиса" (3:1). На тот момент российский полузащитник имел перебор желтых карточек.Отметим, что "Барселоне" предстоит ответная игра с левантийцами.