ЦСКА одержал очередную победу в групповом турнире баскетбольной Евролиги. Сильнейший клуб России обыграл Москве германскую Баварию со счетом 77:70.

ЦСКА одержал очередную победу в групповом турнире баскетбольной Евролиги. Сильнейший клуб России обыграл Москве германскую "Баварию" со счетом 77:70.Армейцы проиграли первую четверть 13:20. Во втором периоде москвичи были сильнее 22:17 и несколько сократили отставание. Но третья четверть снова принесла успех гостям 17:20. Но в четвертой 10-минутке ЦСКА был намного сильнее и добился победы 77:70. Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, принесший 20 очков.ЦСКА выиграл 14 матч из 19 и занимает третье место. 25 января армейцы проведут матч с "Барселоной" на площадке соперника.