Романтические отношения Виктории Лопыревой и Игоря Булатова буквально поделили отечественный шоу-бизнес на два противоположных лагеря. И если Андрей Малахов и Ольга Бузова высказали свое неприятие, то модель неожиданно поддержал золотой голос России Николай Басков, который до недавнего времени значился ее женихом.

Романтические отношения Виктории Лопыревой и Игоря Булатова буквально поделили отечественный шоу-бизнес на два противоположных лагеря. И если Андрей Малахов и Ольга Бузова высказали свое неприятие, то модель неожиданно поддержал "золотой голос России" Николай Басков, который до недавнего времени значился ее женихом.Роман и развивался стремительно. Пара планировала закатить грандиозную свадьбу в Чечне и с Рамзаном Кадыровым в качестве почетного гостя. Однако в январе 2018 года влюбленные неожиданно расстались. Сейчас же гламурная блондинка ждет ребенка от бизнесмена Игоря Булатова, который будто бы бросил ради красотки жену с двумя детьми (причем второй якобы был еще в утробе, когда тот крутил роман с Викой). Более того, до недавнего времени муссировались слухи, что жена Булатова была подругой Лопыревой.В связи с поднявшейся шумихой представители шоу-бизнеса разделились на два лагеря: тех, кто подверг беременную модель остракизму, и тех, кто поддержал. В первом оказались шоумен Андрей Малахов и поющая ведущая Ольга Бузова, во втором – "натуральный блондин" . О том, что певец оказал ей поддержку рассказала сама Виктория. По ее словам, он стал одним из первых, кто поздравил ее с беременностью, и пообещал вести ее свадьбу."Он мне сказал: "Не обращай внимания на тех, кто сейчас что-то говорит и пишет, солнце. Самое главное, что скоро ты станешь мамой, а остальное зависит от него. От таких союзов получаются очень красивые дети". Коля в своем сообщении написал, что, как и обещал, будет вести мою свадьбу", – цитирует .Ранее модель опровергла информацию о дружбе с бывшей женой Игоря Булавина. По ее словам, с семьей Татевик Карапетян она лишь сотрудничала и их отношения никогда не выходили из рамок рабочих. Причем, с Игорем Виктория якобы знакома уже десять лет, но лишь недавно между ними пробежала искра.