Валлийский нападающий Гарет Бэйл может покинуть мадридский футбольный клуб Реал в случае выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Валлийский нападающий Гарет Бэйл может покинуть мадридский футбольный клуб "Реал" в случае выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit)."Посмотрим, что случится, — сказал агент Бэйла Джонатан Барнетт. Которого цитирует "Спорт-экспресс". — Надеюсь, политики достигнут договоренности. Невозможно что-то планировать, учитывая эту неопределенность".Отметим, что ранее палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла соглашение по выходу Британии из ЕС, подготовленное Лондоном и Брюсселем. За проголосовали только 202 депутата, против — 432. Как пишут британские СМИ, теперь Лондон может выйти из ЕС вовсе без сделки или проведет повторный референдум.В случае выхода Великобритании из ЕС Бэйл, как и еще 800 тысяч британских граждан, может потерять право на работу в Евросоюзе.