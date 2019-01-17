Звезду сериалов Глухарь и Молодежка Тимура Ефременкова обвиняют в изнасиловании. Марина Вадимовна Таланова заявляет, что артист на вечеринке в ночном клубе подсыпал что-то в шампанское ее 24-летней дочери Марии, а после жестоко избил девушку и надругался над ней.

Звезду сериалов "Глухарь" и "Молодежка" Тимура Ефременкова обвиняютв изнасиловании. Марина Вадимовна Таланова заявляет, что артист на вечеринке вночном клубе подсыпал что-то в шампанское ее 24-летней дочери Марии, а послежестоко избил девушку и надругался над ней.Таланова требует с обидчика наследницы пять миллионов рублей.Маша уговорила мать не обращаться в полицию. Женщина прислушалась к мольбамдочери и не пошла в правоохранительные органы, вместо этого она обратилась ктелевизионщикам.Марина Вадимовна предложила Тимуру пройти исследование надетекторе лжи в рамках программы "На самом деле" Первого канала. Женщинапланирует ославить звезду "Глухаря" на всю страну."Сначала она пошла на презентацию какого-то клипа, потомночью она позвонила мне в слезах в невменяемом состоянии. Она сказала: "Мама,забери меня отсюда". Это было в три-четыре часа утра. Я взяла такси и поехалаза ней. Она рыдала, была в истеричном состоянии, ничего мне не говорила, ничегомне не объясняла. Мы приехали домой, и она ушла в ванну и закрылась там на тричаса. Она мне ничего не говорила", – рассказала взволнованная женщина. На следующийдень Мария призналась матери, что Ефременков надругался над ней.Тимур также появился в студии ток-шоу. Он заявил, что сдевушку помнит, познакомился с ней на вечеринке, дал номер телефона. В тот жевечер Мария начала ему писать нежные СМС. Позже они вмести пошли в приватнуюкомнату клуба."Простите, каюсь. У нал был интим, но он был обоюдный. Послеэтого мне бы в пору написать на вас заявление", – добавила знаменитость. Тимур, ухмыляясь, заметил, что не подсыпал девушке никаких одурманивающих веществ.Мать Марии не верит артисту. Марина Вадимовна уверена, чтоее дочь не такая легкомысленная, до этого случая та была невинна.После на съемочной площадке появилась зареванная Мария. Девушка с порога сообщила, что Ефременковсломал ей жизнь. Он насиловал ее, бил и таскал за волосы."Я выпила два глотка, и мне стала плохо. Закружилась голова.Я пошла села в комнату, чтобы прийти в себя. Заходит Тимур. Он стал ко мнеприставать. Я кричала, но в клубе громкая музыка. Он меня стал душить. Я потомвообще отключилась. Очнулась и связалась с матерью", – рассказала Таланова-младшая.Проверка на детекторе лжи показала, что Мария на самом делев тот вечер выпила больше, чем два глотка. Она согласилась на интим, вдобавок выступалаинициатором близости. Ефременков был не первым мужчиной девушки. "У нас былсекс с Тимуром, но мама против секса до свадьбы, поэтому я сказала, что этобыло против воли", – потупив взор отметила она в конце программы.