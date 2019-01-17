В Москве блогер Давид Манукян со своей напарницей Кариной Лазарьянц устроили опасную выходку ради хайпа. Они прошлись по проезжей части, мешая движению транспорта.

В Москве блогер Давид Манукян со своейнапарницей Кариной Лазарьянц устроили опасную выходку ради хайпа. Они прошлись попроезжей части, мешая движению транспорта.Отрывокиз ролика опубликовала в Instagram Лазарьянц. Сразу после публикации видео в социальных сетях сталипоявляться гневные комментарии. "Тупые, из-за вас я торчал в этой пробке", "Ты что льбандит? Клоун", "Животные, чтотут еще скажешь", – взорвались разъяренные пользователи соцсети. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента,передает агентство городских новостей "Москва".