В Москве блогер Давид Манукян со своей
напарницей Кариной Лазарьянц устроили опасную выходку ради хайпа. Они прошлись по
проезжей части, мешая движению транспорта.
В Москве блогер Давид Манукян со своей
напарницей Кариной Лазарьянц устроили опасную выходку ради хайпа. Они прошлись по
проезжей части, мешая движению транспорта.
Отрывок
из ролика опубликовала в Instagram Лазарьянц. Сразу после публикации видео в социальных сетях стали
появляться гневные комментарии. "Тупые, из-за вас я торчал в этой пробке", "Ты что ль
бандит? Клоун", "Животные, что
тут еще скажешь", – взорвались разъяренные пользователи соцсети. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента,
передает агентство городских новостей "Москва".