Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.

Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.Эти кадры были сделаны днем 13 января в районе дома №15 на Новом Арбате. По задумке режиссера, молодые люди обсуждают, как перекроют проезжую часть, а затем танцуют посреди дороги под аккомпанемент следующих позади люксовых машин. Судя по записи, во время съемок образовался небольшой затор."В настоящее время известны данные предполагаемых нарушителей, проводится работа по установлению их местонахождения с целью привлечения к ответственности", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.Это далеко не первый случай, когда исполнители перекрывают дороги ради записи клипов. Так, 11 октября супруга муниципального депутата из подмосковного Щелкова певица Оксана Яковлева, выступающая под псевдонимом Yaxana, перекрыла несколькими внедорожниками движение на третьем километре МКАД. Позже, когда в дело вмешались правоохранители, она извинилась за свое поведение. В качестве наказания она провела ночь в полицейском участке и заплатила штраф в 20 тысяч рублей.