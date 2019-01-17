Белгородские чиновники вручили новогодние подарки ветерану Великой Отечественной войны — и тут же забрали.

Белгородские чиновники вручили новогодние подарки ветерану Великой Отечественной войны — и тут же забрали. Сообщается, что представители администрации поселка Разумное направлялись не к 96-летней труженице тыла, а к ее соседке, но перепутали квартиры. Пенсионерке оставили только букет.История произошла в конце декабря, но о ней стало известно только сейчас, сообщает телеканал "Россия 24". В администрации поселка уже извинились и пообещали поздравить жительницу с днем рождения, который будет в апреле.