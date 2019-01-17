Руководители лондонского Челси и туринского Ювентуса смогли договориться об аренде Гонсало Игуаина до конца нынешнего сезона. В настоящий момент 31-летний аргентинец защищает цвета Милана. Там он, напомним, выступает также на правах аренды.

Руководители лондонского "Челси" и туринского "Ювентуса" смогли договориться об аренде Гонсало Игуаина до конца нынешнего сезона. В настоящий момент 31-летний аргентинец защищает цвета "Милана". Там он, напомним, выступает также на правах аренды.Как сообщил Sky Sports, сторонам удалось уладить все вопросы по переходу. Стало известно, что "Челси" может пролонгировать аренду еще на год, если будут выполнены особые условия, связанные с результатами футболиста и команды.В чемпионате Италии Игуаин провел за "Милан" 15 матчей, в которых отличился шесть раз. За "россонери" он выступает с начала нынешнего сезона.