Число жертв пожара в типографии в Санкт-Петербурге возросло до трех человек.

Число жертв пожара в типографии в Санкт-Петербурге возросло до трех человек.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали пресс-службе МЧС РФ по региону, подчеркнув, что открытое горение ликвидировано.Ранее сообщалось, что в результате пожара в типографском комплексе на Ленинском проспекте погиб один человек и трое были госпитализированы.Пламя вспыхнуло на втором и третьем этажах АО "Санкт-Петербургский газетный комплекс", охватив площадь в 100 квадратных метров. Позднее произошло обрушение перекрытий между этими этажами на площади 60 квадратных метров.Из здания были эвакуированы более 30 человек.По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".