Семь официальных страниц агентства Sputnik и еще 357 связанных с ним страниц и аккаунтов заблокировал Facebook 17 января 2019 года. По мнению главы департамента кибербезопасности Facebook Нэтаниела Гляйхера, эта сеть учетных записей была создана для введения в заблуждение других пользователей.

Семь официальных страниц агентства Sputnik и еще 357 связанных с ним страниц и аккаунтов заблокировал Facebook 17 января 2019 года. По мнению главы департамента кибербезопасности Facebook Нэтаниела Гляйхера, эта сеть учетных записей была создана для введения в заблуждение других пользователей.Все заблокированные 364 страницы на постсоветском пространстве и в Румынии, по мнению Facebook, относятся к созданной в России сети для участия в "неаутентичной деятельности". Соцсеть посчитала, что все страницы и аккаунты созданы для того, чтобы вводить других пользователей в заблуждение о целях их создания и роде занятий. Что скрывается за такими витиеватыми и непрозрачными формулировками, Facebook не разъясняет.Это чисто политическое решение, подчеркнула пресс-служба агентства Sputnik. Фактически, подчеркнули в агентстве новостей, это цензура – поскольку были заблокированы семь страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Блокировка затронула, кроме Румынии, Латвию, Эстонию, Литву, Армению и Азербайджан, Грузию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, Молдавию и Киргизию. Также были заблокированы и российские аккаунты в соцсети.В Facebook подчеркнули, что на некоторых страницах часто публиковались материалы такие темы, как антинатовские настроения, протестные движения и борьба с коррупцией! Дополнительным пунктом обвинения послужило то, что у заблокированных аккаунтов нет связанных с ними страниц в Instagram. Facebook поделился своими подозрениями по поводу заблокированных аккаунтов с правоохранительными органами США, Конгрессом США, другими технологическими компаниями и политиками в затронутых блокировкой странах."Редакции Sputnik занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка – это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — тут все очевидно", — подчеркнули в Sputnik.В агентстве выразили надежду, что здравый смысл есть, и он победит. "Читайте Sputnik", — призвала пресс-служба информационного агентства.