Анатолий Чубайс обвинил российские СМИ в искажении его выступления на Гайдаровском форуме и приписывании ему призыва повышения цен на электроэнергию. Это абсолютное, стопроцентное вранье. Отделите вранье от правды, и тогда все встанет на свои места, - заявил он в прямом эфире программы 60 минут.

Анатолий Чубайс обвинил российские СМИ в искажении его выступления на Гайдаровском форуме и приписывании ему призыва повышения цен на электроэнергию. "Это абсолютное, стопроцентное вранье. Отделите вранье от правды, и тогда все встанет на свои места", — заявил он в прямом эфире программы "60 минут".После выступления руководителя "Роснано" на Гайдаровском форуме в прессе появились статьи о том, что он якобы возмущен низкими тарифами на электроэнергию, придумал новый способ обобрать россиян, хочет взвинтить цены и так далее."Была серьезная дискуссия об энергоэффективности. Мы забыли про эту проблему, а если ее всерьез обсуждать, начать нужно с признания фактов, которые хорошо знают эксперты. По энергоэффективности мы с вами находимся где-то на 150-х местах, рядом с Монголией и Замбией. Мы чемпионы по энергорасточительности", — прокомментировал Чубайс свое вчерашнее выступление на Гайдаровском форуме.Он также подчеркнул, что цена на электроэнергию в России вдвое ниже, чем в Европе, и люди не мотивированы экономно ее расходовать: "Мы знаем поговорку: даром прибыло, с ветром убыло. Не будет нормальный человек экономить то, что не дорого".Однако призывов поднять цены не было: "Из этого вовсе не следует, что надо поднять цену на электроэнергию. А следует делать то, что предлагает наше правительство – это называется "социальный тариф": чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше. Я не считаю справедливым, что я плачу за кВт столько же, сколько пенсионер в городе Магнитогорске".Сегодня в нашей стране задача под названием "социальная норма потребления" — это реальный способ действительно добиться того, чтобы выровнять перекосы, которые есть в ценах.Чубайс также коснулся предложения главы Сбербанка РФ Германа Грефа о необходимости цифровизации всей экономики с целью пресечения коррупции в стране."Я думаю, что в этом предложении Грефа есть содержание. Когда каждый человек в МФЦ может сдать документы, не обходя 15 министерств, и они попадут в базу данных этих ведомств, это точно снижение уровня коррупции. В этом смысле я с ним согласен", — подчеркнул глава "Роснано".Но, по его словам, глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики, уровень разложения государства гораздо глубже, чем то, что можно исправить просто цифровизацией."Цифровизация – дело важное и полезное, но точно не панацея от всех наших бед", — заключил он.