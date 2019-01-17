В Судьбе человека Виктор Бычков, который для многих остается Кузьмичем, рассказал, из-за чего едва не утонул на съемках Особенностей национальной рыбалки, кем работал в молодые годы, когда разуверился в своих способностях стать актером, и как выяснилось, что он не гулена, а однолюб.

Несмотря на то, что к моменту съемок "Особенностей национальной охоты" Виктор Бычков сыграл немало ролей, для миллионов зрителей он, прежде всего, Кузьмич."Мне б корову на дальний кордон переправить" и другие фразы этого чудаковатого персонажа не оставляют равнодушными. А ведь в 24 года, пережив неудачу при поступлении в театральный, Бычков видел жизнь лишь в мрачных тонах, страдая от того, что ему "никогда не стать актером".Однако вскоре произошло трагическое событие, после которого, однако, Виктор вновь решил попробовать свои актерские способности. И эта попытка увенчалась успехом.Там же, в театральном, он встретил свою первую жену Наталью. Правда, брак их продлился недолго, а после развода Виктор так и не видел рожденного в этом союзе сына Гришу.Со второй супругой – актрисой Еленой Симоновой отношения начались с того, что Бычков, который не хотел идти на первое свидание, приврал. Сказал, что он заболел. Но когда через час Елена приехала к нему сама и привезла связанные для него шарф и шапку, Виктор решил жениться.В этом браке у Быкова и Симоновой родились Ася и Федя. Однако отношения сохранить не удалось. Позже Виктор не мог простить себе то, что, приревновав Елену, "случайно ей изменил".Третья супруга пришла в его жизнь случайно. Виктор, который был нежно привязан к своей маме, опасался после перенесенного инсульта оставлять ее надолго одну. Когда актеру надо было уехать на съемки на три дня, он попросил посидеть с мамой знакомую девушку Полину.Вернувшись домой, Виктор увидел довольную, накормленную маму, чисто убранную квартиру. Оказалось, Полина очень понравилась маме Бычкова.А через две недели после этого ее не стало. "У меня было чувство, что она с одних женских рук передала меня на другие", – признается Виктор Бычков.Размышляя о своих отношениях с женщинами после встречи с Полиной, актер говорит: "Я был гуленой, а потом вдруг выяснилось, что я однолюб".Почему распался его первый брак, и он больше не видел старшего сына? Что заставило Виктора с малого возраста "зарабатывать копеечку", и почем ушел из семьи его отец? Кем работал Бычков в молодые годы, когда разуверился в своих способностях стать актером и из-за чего едва не утонул на съемках "Особенностей национальной рыбалки"?Об этом и не только Виктор Бычков рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".