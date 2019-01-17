Легенда смешанных боевых единоборств Джефф Монсон перенес операцию в клинике Миасса. Его приглашали хирурги из Нью-Йорка и Мюнхена, но знаменитый боец поехал лечиться на Урал. Протез тазобедренного сустава поставили бесплатно по полису ОМС, который спортсмен получил в Челябинской области.

Легенда смешанных боевых единоборств Джефф Монсон перенес операцию в клинике Миасса. Его приглашали хирурги из Нью-Йорка и Мюнхена, но знаменитый боец поехал лечиться на Урал. Протез тазобедренного сустава поставили бесплатно по полису ОМС, который спортсмен получил в Челябинской области.Эксклюзивные кадры: первые шаги легендарного бойца после операции. Джеффа Монсона в буквальном смысле поставили на ноги на уральской земле. Сейчас доктора заново учат спортсмена ходить.На Южный Урал Джефф Монсон прилетел из столицы. На этих кадрах видно — многократный чемпион мира сильно хромает. Боль в суставе мучала его много лет, когда стала невыносимой — решился на операцию. Но выбрал не США или Германию, а доверился врачам из провинциального Миасса — посоветовали коллеги спортсмены.Для самих врачей появление на операционном столе знаменитого пациента стало неожиданностью, впрочем, никаких привилегий ему звездный статус не дает. Операция прошла в штатном режиме и длилась 45 минут. Монсон лежит в обычной двухместной палате.В миасской клинике такие операции уже давно поставлены на поток. На Южном Урале Монсон пробудет как минимум еще неделю — до снятия швов. Затем последует процесс реабилитации. Сам спортсмен уже поделился, что мечтает выиграть с новым суставом следующий чемпионат мира по бразильскому Джиу-джитсу.