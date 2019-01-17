Единая Россия проверит молочную продукцию на ее соответствие новому техническому регламенту Таможенного союза. Согласно правилам, теперь производителям запрещено использовать традиционные названия в продуктах с пальмовым маслом.

"Единая Россия"проверит молочную продукцию на ее соответствие новому техническому регламентуТаможенного союза. Согласно правилам, теперь производителям запрещено использоватьтрадиционные названия в продуктах с пальмовым маслом.Никаких "сметанок","творожка", "сливочек" и "маслица", содержащих растительные жиры, с 11 января 2019года в магазинах быть не должно. Названия таких товаров должны четкосигнализировать покупателю о том, что в них, кроме молока и его производных,содержатся их заменители. Самый популярный на сегодня компонент – пальмовое масло.Партпроект"Единой России" "Народный контроль" проверит, как молочные комбинаты выполняютэто требование, общее для стран Таможенного союза. Итоги мониторинга опубликуютв середине февраля, сообщила координатор проекта, депутат Госдумы Анна Кувычко."В случае обнаружения нарушений требований технического регламента Таможенногосоюза мы обратимся в надзорные органы для предотвращения введения потребителейв заблуждение", – сообщила Кувычко.По ее словам, закончился 180-дневный срок, отведенный производителяммолокосодержащей продукции с растительными жирами на смену упаковки иоформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой.