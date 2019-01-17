Единая Россия
проверит молочную продукцию на ее соответствие новому техническому регламенту
Таможенного союза. Согласно правилам, теперь производителям запрещено использовать
традиционные названия в продуктах с пальмовым маслом.
"Единая Россия"
проверит молочную продукцию на ее соответствие новому техническому регламенту
Таможенного союза. Согласно правилам, теперь производителям запрещено использовать
традиционные названия в продуктах с пальмовым маслом.
Никаких "сметанок",
"творожка", "сливочек" и "маслица", содержащих растительные жиры, с 11 января 2019
года в магазинах быть не должно. Названия таких товаров должны четко
сигнализировать покупателю о том, что в них, кроме молока и его производных,
содержатся их заменители. Самый популярный на сегодня компонент – пальмовое масло.
Партпроект
"Единой России" "Народный контроль" проверит, как молочные комбинаты выполняют
это требование, общее для стран Таможенного союза. Итоги мониторинга опубликуют
в середине февраля, сообщила координатор проекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.
"В случае обнаружения нарушений требований технического регламента Таможенного
союза мы обратимся в надзорные органы для предотвращения введения потребителей
в заблуждение", – сообщила Кувычко.
По ее словам, закончился 180-дневный срок, отведенный производителям
молокосодержащей продукции с растительными жирами на смену упаковки и
оформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой.