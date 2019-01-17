Скандальный шоумен рассказал о своем участии в реалити-шоу Дом-2. Гоген Солнцев признался, что в прошлом с большим неодобрением относился к Ольге Бузовой.

Скандальный шоумен рассказало своем участии в реалити-шоу "Дом-2". Гоген Солнцев признался, что в прошлом с большим неодобрением относился к Ольге Бузовой.В своем микроблоге в Instagram онразместил фотографию, на которой изображены бывшие участники телепроекта "Дом-2".Артист сообщил, что некоторое время был героем шоу. "Мне многиеприписывают начало моего "Я" именно с этого проекта, но это не так.Я, действительно, какое-то время жил на "Доме-2". Это тоже был, есть,и будет – мой личный опыт", – написал он.долгое времяне принимал другую участницу Ольгу Бузову и выступал за то, чтобы она покинулателестройку. "Помню, что на голосованиях почти всегда был против Бузовой! Считал,что ей не место на телевидении. Ведь слабаков не любят! На тот момент, ОляБузова была очень застенчивой и закомплексованной девушкой (особенно чёткоможно это увидеть в самом углу фото, почти незаметная блондинка)", – поделился шоумен.Тем не менее сейчас он рад,что она смогла добиться такого успеха, и даже попросил у Ольги прощения за то, что "гнобил" ее. В конце своегопоста артист попросил подписчиков рассказать, как сложилась жизнь остальных героев на снимке.Многие пользователи высмеяли признание шоумена. По их мнению, Бузова всегда была одной из самых ярких участниц реалити-шоу. "Почему этопочти не заметная блондинка? Всегда заметная Ольга Бузова!", "Думаю, Оля непрочтет, ей наплевать на тебя", "Что же вы все на Бузой хайпануть хотите? Онатебя даже и не вспомнит", "Бузовабыла всегда самая узнаваемая участница. Дом-2" всегда ассоциировался с ней. Авас, товарищ Гоген, я там даже не видела ни разу", "Бузову с первого дня помнюи предрекла ей большой успех в жизни!", – писали подписчики.Один из комментаторов в шутку предложил организовать с супругой собственный проект. "О, Гоген, вы не хотите продолжить карьерус женой на "Дом-3" с парами, где в семье алкоголизм и невротические отношения? Ничего подобного нет. Рейтинг будет зашкаливать", – отметил он.