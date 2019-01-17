Экипаж российской команды КамАЗ-Мастер под управлением Эдуарда Николаева добился победы на девятом этапе ралли-марафона Дакар в зачете грузовиков, который проходит на территории Перу. Россияне преодолели дистанцию 313 км за 4 часа 19 минут 37 секунд.

Экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Эдуарда Николаева добился победы на девятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит на территории Перу. Россияне преодолели дистанцию 313 км за 4 часа 19 минут 37 секунд.Вторым финишировал белорус Сергей Вязович на МАЗе (отставание 14,03 секунды). В тройке лучших оказался еще один российский экипаж "КамАЗ-Мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (+27,43).После победы на девятом этапе экипаж Николаева снова возглавил общий зачет грузовиков (39 часов 24 минуты 52 секунды). Следом за ним расположился Сотников (+28,35). Третьим идет экипаж голландца Жерара де Роя на Iveco (+1 минута 35,10 секунды).17 января пройдет заключительный этап на ралли "Дакар", который и определит победителя соревнований.