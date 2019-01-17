В Перу завершился престижный ралли-марафон Дакар-2019. Победителем заключительного спецучастка стал голландец Тон ван Генугтен из Iveco, преодолевший дистанцию за 1 час 28 минут 21 секунду. Вторым стал Алеш Лопрайс из Tatra (+3,11), а замкнул тройку лучших россиянин Дмитрий Сотников из КамАЗ-Мастер (+5,23).

В Перу завершился престижный ралли-марафон "Дакар"-2019. Победителем заключительного спецучастка стал голландец Тон ван Генугтен из Iveco, преодолевший дистанцию за 1 час 28 минут 21 секунду. Вторым стал Алеш Лопрайс из Tatra (+3,11), а замкнул тройку лучших россиянин Дмитрий Сотников из "КамАЗ-Мастер" (+5,23).Экипаж российского пилота команды "КамАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева финишировал по итогам гонки шестым, проиграл победителю 8 с половиной минут, но сумел сохранить лидерство в генеральной классификации и стал победителем "Дакара"-2019.Успеху Николаева в генеральной классификации поспособствовал ранее имеющееся получасовое преимущество по отношению к ближайшему преследователю – все тому же Сотникову, который стал вторым в общем зачете. Замкнул же тройку лучших пилотов "Дакара" Жерар Де Рой из Iveco.