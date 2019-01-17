Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду

Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секундуВладимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что на регион надвигается настоящая метель с очень сильным ветром. Непогода продлится до утра завтрашнего дня, 18 января.Кроме того, синоптики обещают, что порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. На дорогах будет гололедица.В связи с ухудшением погоды, региональное МЧС предупреждает, что повышается риск возникновения ДТП, возникновения заторов и заносов на автодорогах. Не оставляйте свои машины под деревьями. По возможности, лучше воспользоваться общественным транспортом.