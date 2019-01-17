На северо-востоке Москвы электричка сбила мужчину, он жив, с ним работает бригада врачей.

На северо-востоке Москвы электричка сбила мужчину, он жив, с ним работает бригада врачей, передает РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, ЧП произошло на станции "Москва-3" Ярославского направления​​​.По предварительным данным, мужчину зацепила подножка электропоезда, когда он переходил пути в неположенном месте.Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.