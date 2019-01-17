Дерматокосметолог Зоя Евсюкова, рассказала,
почему 37-летняя Кейт Миддлтон выглядит значительно старше своей ровесницы
Меган Маркл. Она раскрыла секрет неувядающей красоты жены принца Гарри.
Дерматокосметолог Зоя Евсюкова, рассказала,
почему 37-летняя Кейт Миддлтон выглядит значительно старше своей ровесницы
Меган Маркл. Она раскрыла секрет неувядающей красоты жены принца Гарри.
Поклонники
британской королевской семьи не перестают сравнивать Кейт и Меган. Бьюти-эксперт
уверена, что Маркл прибегала к услугам специалистов.
"У Кейт Миддлтон более раннее проявление деформационного типа
старения. У нее уже выражены брыли и носогубные складки, а также есть признаки
эластоза... Из-за этого у герцогини появились морщины и нечеткие контуры", -
цитирует Евсюкову Woman.ru. Виною тому генетическая предрасположенность кожи к раннему
старению.
Эксперт отметила, что
при этом супруга принца Уильяма уделяет недостаточно внимания уходу за собой.
По ее словам, вряд ли она регулярно посещает косметолога.
Что касается Меган Маркл, то эксперт не сомневается, что она делала
различные "уколы красоты" для сохранения молодости и гладкости кожи. "У нее
четкая линия нижней челюсти и подбородка, хорошо выступают скулы, высоко
посажены брови. Можно смело сказать, что она делает процедуры для выработки
коллагена", – заявила специалист.
Также Евсюкова предположила, что герцогиня Сассекская
прибегает к процедуре биорепарации. Помимо этого Меган, возможно, делает
процедуры контурной пластики.