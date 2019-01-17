Дерматокосметолог Зоя Евсюкова, рассказала, почему 37-летняя Кейт Миддлтон выглядит значительно старше своей ровесницы Меган Маркл. Она раскрыла секрет неувядающей красоты жены принца Гарри.

Дерматокосметолог Зоя Евсюкова, рассказала,почему 37-летняя Кейт Миддлтон выглядит значительно старше своей ровесницыМеган Маркл. Она раскрыла секрет неувядающей красоты жены принца Гарри.Поклонникибританской королевской семьи не перестают сравнивать Кейт и Меган. Бьюти-экспертуверена, что Маркл прибегала к услугам специалистов."У Кейт Миддлтон более раннее проявление деформационного типастарения. У нее уже выражены брыли и носогубные складки, а также есть признакиэластоза... Из-за этого у герцогини появились морщины и нечеткие контуры", -цитирует Евсюкову Woman.ru. Виною тому генетическая предрасположенность кожи к раннемустарению.Эксперт отметила, чтопри этом супруга принца Уильяма уделяет недостаточно внимания уходу за собой.По ее словам, вряд ли она регулярно посещает косметолога.Что касается Меган Маркл, то эксперт не сомневается, что она делаларазличные "уколы красоты" для сохранения молодости и гладкости кожи. "У неечеткая линия нижней челюсти и подбородка, хорошо выступают скулы, высокопосажены брови. Можно смело сказать, что она делает процедуры для выработкиколлагена", – заявила специалист.Также Евсюкова предположила, что герцогиня Сассекскаяприбегает к процедуре биорепарации. Помимо этого Меган, возможно, делаетпроцедуры контурной пластики.