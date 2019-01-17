С проблемой бесконтрольного повышения цен на жизненно важные продукты питания из-за изменения НДС будет разбираться Федеральная антимонопольная служба, и цены перестанут расти. Пообещал гражданам страны в прямом эфире программы 60 минут министр экономического развития Максим Орешкин.

С проблемой бесконтрольного повышения цен на жизненно важные продукты питания из-за изменения НДС будет разбираться Федеральная антимонопольная служба, и цены перестанут расти. Пообещал гражданам страны в прямом эфире программы "60 минут" министр экономического развития Максим Орешкин.Повышение НДС с 1 января вылилось в достаточно ощутимый рост цен в магазинах. Это часто связано с недобросовестным предпринимательством. Максим Орешкин отметил, что за последний год больше всего выросли цены на продукты первой необходимости: "Например, сахар подорожал практически на треть, яйца очень серьезно выросли в цене. При этом важно понимать, что на эти товары НДС не вырос".Глава Минэкономразвития указал на причины: "Есть частично объективные причины в виде не очень хорошего урожая прошлого года, а есть история, с которой нужно будет предметно разбираться, в том числе антимонопольным органам".На прошедшем в Москве очередном Гайдаровском форуме прозвучал такой термин, как "регуляторная гильотина". Ведущий "60 минут" Евгений Попов поинтересовался у министра экономического развития, как он собирается помочь нашим предпринимателям с помощью гильотины."Рубить головы будем тому регулированию, которое мешает бизнесу развиваться, создавать новые рабочие места", — пояснил министр. В связи с этим главную задачу Максим Орешкин видит в необходимости разобраться в массиве нормативов регулирования. "У нас сейчас 9 тысяч 600 актов, которые регулируют то, как нужно вести бизнес. Главная проблема — они запутывают предпринимателей, не обеспечивают требуемые уровни безопасности. Актуализация всего этого массива — задача на 2019 год", — заявил глава Минэкономразвития.Еще один важный вопрос, который затронул министр экономического развития: что будет с рублем. "Последние два дня у нас рубль укрепляется, а не слабнет, поэтому значительного эффекта в ту или иную сторону от возобновления нормальной обычной политики ЦБ не будет. Ожидать каких-то резких движений точно не стоит", — заключил Орешкин.