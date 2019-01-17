На пленарном заседании в четверг, 17 января,
Госдума приняла решение не направлять делегацию на январскую сессию
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не уплачивать взносы в
бюджет международной структуры. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин
подчеркнул, что отказ от участия в работе организации – в интересах граждан России.
На пленарном заседании в четверг, 17 января,
Госдума приняла решение не направлять делегацию на январскую сессию
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не уплачивать взносы в
бюджет международной структуры. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин
подчеркнул, что отказ от участия в работе организации – в интересах граждан России.
"В
сложившейся ситуации Государственная Дума не видит оснований для
возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты РФ
взносов в бюджет Совета Европы", – говорится в принятом депутатами
заявлении. Москва не будет направлять заявку на подтверждение полномочий
членов российской делегации в 2019 году.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Москва уже
несколько лет не имеет права голоса в Парламентской ассамблее СЕ.
"ПАСЕ
отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работы
парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить,
озвучивать свою позицию и защищать", – сказал ранее председатель нижней
палаты.
Решение не направлять делегацию в ПАСЕ принимается в интересах граждан России, спикер.
До
этого депутаты проводили консультации с коллегами из Совета Федерации и
руководством ПАСЕ, отметил зампред нижней палаты Петр Толстой. Условием
для возвращения российской делегации была отмена дискриминационных
норм, позволяющих лишать законодателей права голоса. Однако
Парламентская ассамблея СЕ вносить изменения в регламент отказалась,
посетовал Толстой.
Решение
не направлять делегацию в ПАСЕ поддержали единогласно все фракции
нижней палаты. Лидер единороссов Сергей Неверов отметил,
что именно Россия борется в организации за демократические ценности и
свободу слова. Несмотря на отказ от участия в январской сессии, депутаты
продолжат диалог с коллегами из других стран.
"Нужно
опираться на общепризнанные ценности, но не дело европейских структур
пытаться установить какой‑то единый аршин для всех народов, лишив прав
тех, у кого отличается точка зрения, лишив права голоса и права думать
иначе", – сказал Неверов.
В
свою очередь, председатель фракции "Справедливой России" Сергей Миронов полагает, что
ПАСЕ так и не смогла найти своего места в современном, быстро меняющемся
мире. Организация стала оружием Запада против России, с сожалением
констатировал парламентарий. Со схожей позицией выступили также КПРФ и
ЛДПР.
Отношения
России и ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После
воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на
нашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права
голоса. Москва заявила о невозможности работы в подобных
дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях
структуры.
В
июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат в
бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не
будут восстановлены в полном объеме. Пока этого не сделано,
возобновлять выплаты нет смысла, подчеркивал Вячеслав Володин. При этом
Москва продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
Но
ПАСЕ – не единственная площадка для общения законодателей разных стран.
Хорошей альтернативой организации является формат Совещания спикеров
парламентов Евразии. Последнее заседание состоялось осенью 2018 года и
собрало в два раза больше делегатов, чем ранее.