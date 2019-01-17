На пленарном заседании в четверг, 17 января, Госдума приняла решение не направлять делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не уплачивать взносы в бюджет международной структуры. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что отказ от участия в работе организации – в интересах граждан России.

На пленарном заседании в четверг, 17 января,Госдума приняла решение не направлять делегацию на январскую сессиюПарламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не уплачивать взносы вбюджет международной структуры. Спикер нижней палаты Вячеслав Володинподчеркнул, что отказ от участия в работе организации – в интересах граждан России."Всложившейся ситуации Государственная Дума не видит оснований длявозвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты РФвзносов в бюджет Совета Европы", – говорится в принятом депутатамизаявлении. Москва не будет направлять заявку на подтверждение полномочийчленов российской делегации в 2019 году.СпикерГосдумы Вячеслав Володин напомнил, что Москва уженесколько лет не имеет права голоса в Парламентской ассамблее СЕ."ПАСЕотошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работыпарламентских структур, основанных как раз на возможности говорить,озвучивать свою позицию и защищать", – сказал ранее председатель нижнейпалаты.Решение не направлять делегацию в ПАСЕ принимается в интересах граждан России, спикер.Доэтого депутаты проводили консультации с коллегами из Совета Федерации ируководством ПАСЕ, отметил зампред нижней палаты Петр Толстой. Условиемдля возвращения российской делегации была отмена дискриминационныхнорм, позволяющих лишать законодателей права голоса. ОднакоПарламентская ассамблея СЕ вносить изменения в регламент отказалась,посетовал Толстой.Решениене направлять делегацию в ПАСЕ поддержали единогласно все фракциинижней палаты. Лидер единороссов Сергей Неверов отметил,что именно Россия борется в организации за демократические ценности исвободу слова. Несмотря на отказ от участия в январской сессии, депутатыпродолжат диалог с коллегами из других стран."Нужноопираться на общепризнанные ценности, но не дело европейских структурпытаться установить какой‑то единый аршин для всех народов, лишив правтех, у кого отличается точка зрения, лишив права голоса и права думатьиначе", – сказал Неверов.свою очередь, председатель фракции "Справедливой России" Сергей Миронов полагает, чтоПАСЕ так и не смогла найти своего места в современном, быстро меняющемсямире. Организация стала оружием Запада против России, с сожалениемконстатировал парламентарий. Со схожей позицией выступили также КПРФ иЛДПР.ОтношенияРоссии и ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. Послевоссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины нанашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили праваголоса. Москва заявила о невозможности работы в подобныхдискриминационных условиях и прекратила участие в заседанияхструктуры.июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат вбюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации небудут восстановлены в полном объеме. Пока этого не сделано,возобновлять выплаты нет смысла, подчеркивал Вячеслав Володин. При этомМосква продолжила работу по ратификации конвенционных документов.НоПАСЕ – не единственная площадка для общения законодателей разных стран.Хорошей альтернативой организации является формат Совещания спикеровпарламентов Евразии. Последнее заседание состоялось осенью 2018 года исобрало в два раза больше делегатов, чем ранее.