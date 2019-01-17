Хореограф фигуристки Миша Ге рассказал, почему спортсменка
показала слабый результат на недавних соревнованиях. Евгения Медведева заняла
седьмое место на чемпионате России в Саранске.
Хореограф фигуристки Миша Ге рассказал, почему спортсменка
показала слабый результат на недавних соревнованиях. Евгения Медведева заняла
седьмое место на чемпионате России в Саранске.
По словам наставника, фигуристка не смогла хорошо отработать
новую короткую программу из-за сжатых сроков. "Мы понимали, что осталось три
недели до начала чемпионата. Это очень мало", – поделился Миша Ге.
На соревнованиях выступила под композицию Джакомо
Пуччини "Тоска". Музыку выбрал для нее хореограф. Он надеялся, что композиция
поможет раскрыть ее лучшие черты. "Она может передать и красивое катание, и ту
страсть, которая есть у нее. Вы знаете, в Евгении присутствует эта сила, этот
огонь. Мы хотим, чтобы она показывала его", – отметил Ге.
Миша надеется, что в будущем россиянка порадует поклонников фигурного катания новыми победами. "Я понимаю, что этот год складывается для нее по-другому
по сравнению с теми, что были раньше. Но, думаю, что шаг за шагом она будет
становиться лучше", – заключил он.
Напомним, спортсменка не смогла попасть в состав сборной на
чемпионат Европы, который состоится в Минске с 23 по 27 января. На предстоящих соревнованиях
Россию представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова. оказалась в числе запасных.