Хореограф фигуристки Миша Ге рассказал, почему спортсменка показала слабый результат на недавних соревнованиях. Евгения Медведева заняла седьмое место на чемпионате России в Саранске.

Хореограф фигуристки Миша Ге рассказал, почему спортсменкапоказала слабый результат на недавних соревнованиях. Евгения Медведева заняласедьмое место на чемпионате России в Саранске.По словам наставника, фигуристка не смогла хорошо отработатьновую короткую программу из-за сжатых сроков. "Мы понимали, что осталось тринедели до начала чемпионата. Это очень мало", – поделился Миша Ге.На соревнованиях выступила под композицию ДжакомоПуччини "Тоска". Музыку выбрал для нее хореограф. Он надеялся, что композицияпоможет раскрыть ее лучшие черты. "Она может передать и красивое катание, и тустрасть, которая есть у нее. Вы знаете, в Евгении присутствует эта сила, этотогонь. Мы хотим, чтобы она показывала его", – отметил Ге.Миша надеется, что в будущем россиянка порадует поклонников фигурного катания новыми победами. "Я понимаю, что этот год складывается для нее по-другомупо сравнению с теми, что были раньше. Но, думаю, что шаг за шагом она будетстановиться лучше", – заключил он.Напомним, спортсменка не смогла попасть в состав сборной начемпионат Европы, который состоится в Минске с 23 по 27 января. На предстоящих соревнованияхРоссию представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова. оказалась в числе запасных.