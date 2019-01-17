В результате взрыва, прогремевшего в среду в центре сирийского города Манбидж, погибли 14 человек.

В результате взрыва, прогремевшего в среду в центре сирийского города Манбидж, погибли 14 человек, передает ТАСС.По разным данным, среди погибших — от двух до пяти военнослужащих армии США. Военный совет города подтвердил, что взрыв прогремел рядом с патрулем международной коалиции.Согласно последним данным, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает РИА Новости.