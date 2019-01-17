Пола Уилана, задержанного в РФ по подозрению в шпионаже, посетили ирландские дипломаты.

Пола Уилана, задержанного в РФ по подозрению в шпионаже, посетили ирландские дипломаты. Они передали ему туалетные принадлежности (мыло, зубную пасту и щетку, бритву), посланные британском посольством. Это первый визит дипломатов к Уилану со 2 января – тогда его посетили дипломаты США.Сотрудники ирландского консульства провели в тюрьме около часа, передает РИА Новости со ссылкой на брата задержанного, Дэвида Уилана. Они получили ряд сведений для передачи семье. Дипломаты сообщили, что условия содержания Уилана нормальные. У него имеются очки, он занимает себя, разучивая русские слова.Помимо американского, Пол Уилан имеет также гражданство Ирландии, Великобритании и Канады. У него так много паспортов из-за шуточного соревнования с сестрой.Уилан был задержан в Москве за шпионаж. Против него возбуждено уголовное дело. Жалобу на арест Уилана Московский городской суд рассмотрит 22 января.