Трагическая новость пришла из Красноярска. Там скончалась знаменитая путешественница Елена Ерхова.

Трагическая новость пришла из Красноярска. Там скончаласьзнаменитая путешественница Елена Ерхова.О смерти женщины в своем Facebook сообщилаее московская подруга Екатерина Папина. Ерхова ушла из жизни в онкоцентре ввозрасте 91 года. Ранее у нее диагностировали рак легких четвертой стадии.Елена Ерхова, болееизвестная в Сети как баба Лена, прославилась на весь мир своей страстью кпутешествиям. Она побывала во многих странах: Вьетнаме, Чехии, Таиланде,Израиле, Доминиканской Республике и на Канарских островах.Много ездила жизнелюбиваяпенсионерка и по России. Во всех поездках она делала фотографии, которыепубликовались в Instagram.За ее аккаунтом следят более 177 тысяч подписчиков. Вкомментариях Ерховой можно встретить похвальные отзывы на разных языках отпользователей со всего мира.Необычныйроссийский блогер привлекала внимание иностранных изданий. Интересна баба Ленабыла и отечественным СМИ. Так, в июне 2018 года Елена Ерхова снялась длякрасноярской версии глянцевого журнала "Собака.ru". Она стала героиней рубрики"Главные ньюсмейкеры года", представ в модном ярком образе.