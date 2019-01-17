Трагическая новость пришла из Красноярска. Там скончалась
знаменитая путешественница Елена Ерхова.
Трагическая новость пришла из Красноярска. Там скончалась
знаменитая путешественница Елена Ерхова.
О смерти женщины в своем Facebook сообщила
ее московская подруга Екатерина Папина. Ерхова ушла из жизни в онкоцентре в
возрасте 91 года. Ранее у нее диагностировали рак легких четвертой стадии.
Елена Ерхова, более
известная в Сети как баба Лена, прославилась на весь мир своей страстью к
путешествиям. Она побывала во многих странах: Вьетнаме, Чехии, Таиланде,
Израиле, Доминиканской Республике и на Канарских островах.
Много ездила жизнелюбивая
пенсионерка и по России. Во всех поездках она делала фотографии, которые
публиковались в Instagram.
За ее аккаунтом следят более 177 тысяч подписчиков. В
комментариях Ерховой можно встретить похвальные отзывы на разных языках от
пользователей со всего мира.
Необычный
российский блогер привлекала внимание иностранных изданий. Интересна баба Лена
была и отечественным СМИ. Так, в июне 2018 года Елена Ерхова снялась для
красноярской версии глянцевого журнала "Собака.ru". Она стала героиней рубрики
"Главные ньюсмейкеры года", представ в модном ярком образе.