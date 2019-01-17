Американская R&B-;певица предъявила иск собственному
отцу. По словам Рианны, родственник воспользовался ее именем для того, чтобы
заработать деньги.
Американская R&B-певица предъявила иск собственному
отцу. По словам Рианны, родственник воспользовался ее именем для того, чтобы
заработать деньги.
Исполнительница обвинила Рональда Фенти в том, что он
основал компанию по поиску новых звезд Fenty Entertainment и использовал ее славу
для привлечения инвестиций. До этого мужчина не раз получал предупреждения прекратить
строить бизнес от имени .
"Мошенничество является особенно вопиющим, поскольку ответчикам
неоднократно велели прекратить деятельность компании. Их просили перестать
использовать имя Рианны, но все доводы остались без внимания", – передает
слова адвокатов звезды "".
Рональд хотел сделать бренд из фамилии "Фенти" несмотря на
то, что компания певицы уже имела права на него. Кроме того, втайне от исполнительницы он договорился с компанией SBS Entertainment организовать ее тур по Латинской
Америке.
Адвокаты знаменитости требуют, чтобы мужчина выплатил компенсацию
за распространение ложной рекламы и нарушение неприкосновенности частной жизни.
надеется, что в будущем Рональд не сможет использовать имя "Фенти" и
называть себя представителем певицы.