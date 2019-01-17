Американская R&B-;певица предъявила иск собственному отцу. По словам Рианны, родственник воспользовался ее именем для того, чтобы заработать деньги.

Американская R&B-певица предъявила иск собственномуотцу. По словам Рианны, родственник воспользовался ее именем для того, чтобызаработать деньги.Исполнительница обвинила Рональда Фенти в том, что оносновал компанию по поиску новых звезд Fenty Entertainment и использовал ее славудля привлечения инвестиций. До этого мужчина не раз получал предупреждения прекратитьстроить бизнес от имени ."Мошенничество является особенно вопиющим, поскольку ответчикамнеоднократно велели прекратить деятельность компании. Их просили перестатьиспользовать имя Рианны, но все доводы остались без внимания", – передаетслова адвокатов звезды "".Рональд хотел сделать бренд из фамилии "Фенти" несмотря нато, что компания певицы уже имела права на него. Кроме того, втайне от исполнительницы он договорился с компанией SBS Entertainment организовать ее тур по ЛатинскойАмерике.Адвокаты знаменитости требуют, чтобы мужчина выплатил компенсациюза распространение ложной рекламы и нарушение неприкосновенности частной жизни.надеется, что в будущем Рональд не сможет использовать имя "Фенти" иназывать себя представителем певицы.