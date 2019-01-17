Страшное ЧП произошло в столице Филиппин, Маниле. Там трагически погиб барабанщик известной рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство.

СтрашноеЧП произошло в столице Филиппин, Маниле. Там трагическипогиб барабанщикизвестной рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство.Перед смертью музыкант попрощался с родителями и друзьями словами: "Теперья собираюсь уходить". Коллеги по группе подтвердили смерть Веласко."Сегодня мы потерялинашего брата… и наши сердца разбиты… Мы любим тебя и всегда будем скучать потебе, Бри", —написали музыканты в соцсети. Причины, по которым ударник решился расстаться с жизнью, неизвестны,передает News.abs-cbn.com.Брайан Веласко был бессменным ударником Razorbackс 1996 года. Он прославился тем, что принимал участие в записивторого альбома группы под названием Beggar's Moon, который стал платиновым. Рок-коллективвыступал совместно с такими легендарными рок-группами, как Rage Against theMachine и Metallica.Напомним, в сентябрепрошлого года скончался известный рэпер Малкольм Джеймс Маккормик, выступающийпод псевдонимом Мак Миллер. Певцу было 26 лет. Тело артиста нашли в егодоме в долине Сан-Фернандо. Выдвигалась версия того, что молодой человек умерот передозировки наркотическими средствами.Ранее в Британии погиб известный рэпер Stormin. Он умер вбольнице после продолжительной борьбы с раком кожи. В начале 2018-го музыкантагоспитализировали. Чувствуя близость смерти, Stormin написал песню о своейболезни "Проклятие", и в ней исполнитель прощается.