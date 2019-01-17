Страшное
ЧП произошло в столице Филиппин, Маниле. Там трагически
погиб барабанщик
известной рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство.
Страшное
ЧП произошло в столице Филиппин, Маниле. Там трагически
погиб барабанщик
известной рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство.
Перед смертью музыкант попрощался с родителями и друзьями словами: "Теперь
я собираюсь уходить". Коллеги по группе подтвердили смерть Веласко.
"Сегодня мы потеряли
нашего брата… и наши сердца разбиты… Мы любим тебя и всегда будем скучать по
тебе, Бри", —
написали музыканты в соцсети. Причины, по которым ударник решился расстаться с жизнью, неизвестны,
передает News.abs-cbn.com.
Брайан Веласко был бессменным ударником Razorback
с 1996 года. Он прославился тем, что принимал участие в записи
второго альбома группы под названием Beggar's Moon, который стал платиновым. Рок-коллектив
выступал совместно с такими легендарными рок-группами, как Rage Against the
Machine и Metallica.
Напомним, в сентябре
прошлого года скончался известный рэпер Малкольм Джеймс Маккормик, выступающий
под псевдонимом Мак Миллер. Певцу было 26 лет. Тело артиста нашли в его
доме в долине Сан-Фернандо. Выдвигалась версия того, что молодой человек умер
от передозировки наркотическими средствами.
Ранее в Британии погиб известный рэпер Stormin. Он умер в
больнице после продолжительной борьбы с раком кожи. В начале 2018-го музыканта
госпитализировали. Чувствуя близость смерти, Stormin написал песню о своей
болезни "Проклятие", и в ней исполнитель прощается.