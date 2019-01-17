Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась на Дальнем Востоке. В Хабаровске Амур и финский Йокерит забросили друг другу по четыре шайбы, но победитель выявился после серии буллитов. Точнее оказались гости.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась на Дальнем Востоке. В Хабаровске "Амур" и финский "Йокерит" забросили друг другу по четыре шайбы, но победитель выявился после серии буллитов. Точнее оказались гости.Хоккеисты "Амура" вели в счет 2:0, но гости смогли отыграться едва начался заключительный период. "Перестрелка" продолжилась, и до финальной сирены соперники поочередно забивали друг другу, завершив основное время матча ничьей – 4:4. В дополнительное время никто не забил. А победу "джокерам" в серии буллитов принес бросок Брайана О'Нила."Йокерит" благодаря победе над дальневосточным соперником набрал 68 очков и обогнал в таблице Западной конференции ярославский "Локомотив" на один балл. Финский клуб поднялся на третью строчку. "Амур" же с 32 очками продолжает находиться в конце таблицы Востока. Они располагаются на 12 месте.