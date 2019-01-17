Благородная внешность и редкий талант: Василий Лановой принимает поздравления с юбилеем. Артисту - 85, и больше 60 из них он служит театру. Павка Корчагин, Алексей Вронский, Анатоль Курагин и еще десятки героев, которым Лановой подарил свой неповторимый характер. Юбиляра поздравил Владимир Путин. Президент отметил: яркие и незабываемые роли стали эталоном актерского мастерства.

Благородная внешность и редкий талант: Василий Лановой принимает поздравления с юбилеем. Артисту — 85, и больше 60 из них он служит театру. Павка Корчагин, Алексей Вронский, Анатоль Курагин и еще десятки героев, которым Лановой подарил свой неповторимый характер. Юбиляра поздравил Владимир Путин. Президент отметил: яркие и незабываемые роли стали эталоном актерского мастерства.- Ну, здравствуй, тезка.- Здравия желаю, товарищ генерал-полковник!- Совсем оглушил! Зачем кричишь?- Командный голос вырабатываю, товарищ генерал-полковник!"Русский дух — это главное, — и могучий патриотизм, великий! У меня их 80 — фильмов, ролей, — но вот эта и Павка Корчагин вошли в мою жизнь навсегда!" — говорит сам народный артист СССР.- Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз — и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы! Вы знаете, мы этот монолог проходили еще в школе. И учитель, Николай Иванович, сказал: хлопцы, закройте двери на ножку стула, як що кто на сели узнает, що я вам читал, мне голову вырвуть. Открыл и сказал: Мыкола Островский, "Як гартувалась сталь".Это было в октябре 41-го, в оккупации, в украинском селе Стрымба."Когда мы 22 июня в пять утра вышли на станции Обомеликово, над нами летели уже самолеты бомбить Одессу. Мать и отец остались здесь, в Москве, на химическом заводе работали", — рассказывает Лановой.Семилетним мальчишкой он увидел войну, и нет для Ланового темы важнее. И всегда по плечу — пропахшие порохом мундиры.У отца и мамы — три класса на двоих, а он — первый аристократ советского кино: и Вронский, и Анатоль Курагин, и Шервинский. Но дороже любого графа — король пляжа.- Я говорю, какой эпизод — у меня уже Павка Корчагин был! Вася, иногда эпизод переживет любую большую роль!"Лановой Вася! Не просто Вася, а Васе высочество!" — когда в театр еще ходили за мечтой, Лановой в вахтанговской "Принцессе Турандот" 20 лет играл принца Калафа.Всегда со своей страной, с портретами мамы и папы Лановой теперь возглавляет шествие "Бессмертного полка" — ведь нет в России семьи такой, где б не памятен свой герой."Вот это — вечный поклон этому поколению, которое отстояло нашу страну, родину, язык, культуру, душу русскую отстояло!" — говорит он.